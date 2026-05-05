Suspenden pico y placa en Quito ante caos por falta de buses

El pico y placa quedó suspendido para la tarde de este martes.

No habrá pico y placa en Quito la tarde de este martes 5 de mayo de 2026. Así lo anunció el alcalde Pabel Muñoz ante el caos por falta de buses.

El horario de restricción vehicular de 16:00 a 20:00 quedó suspendido.

Paralelamente, Muñoz dijo que "a Quito no la van a someter", y anunció que procederán con sanciones administrativas para los transportistas que no laboraron en horario regular.

Quito enfrentó caos desde la mañana por la falta de buses tras el anuncio de reducción de frecuencias como respuesta a la eliminación del subsidio al diésel y fin de las compensaciones.

Asimismo, Muñoz reveló que hay transportistas amenazados para no trabajar en horario normal y sumarse al horario de 08:00 a 19:00 dispuesto por los transportistas.

En puntos como el Playón de La Marín y La Magdalena, se registró gran aglomeración de personas en busca de transporte urbano.

El servicio de transporte municipal está completamente operativo. Metro, Trolebús y Ecovía tienen horarios especiales por el toque de queda que se aplica en la ciudad.