Pabel Muñoz: 'A Quito no la van a someter, no vamos a permitir que la ciudad pague los platos rotos'

Que no va a ser la ciudad la que pague los platos rotos, aseguró el alcalde de Quito Pabel Muñoz, ante la falta de transporte público que se registró en la capital la mañana del 5 de mayo de 2026.

"A Quito no la van a someter (...)", dijo y anunció que procederán con sanciones administrativas para los transportistas que no laboraron.

Conductores amenazados por querer laborar

"Secretario de Movilidad inicie todas las sanciones administrativas", resaltó.

El Alcalde hizo un llamado al diálogo y aseguró que si han existido conversaciones previas con los transportistas.

También reveló que existen conductores amenazados por sus respectivas cooperativas por querer salir a laborar.