Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Pabel Muñoz: 'A Quito no la van a someter, no vamos a permitir que la ciudad pague los platos rotos'

El Alcalde dice que existen transportistas amenazados por querer laborar 

Pabel Muñoz advierte recortes por tasa de recolección de basura

Quito

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

05 may 2026 - 08:34

Unirse a Whatsapp

Que no va a ser la ciudad la que pague los platos rotos, aseguró el alcalde de Quito Pabel Muñoz, ante la falta de transporte público que se registró en la capital la mañana del 5 de mayo de 2026. 

"A Quito no la van a someter (...)", dijo y anunció que procederán con sanciones administrativas para los transportistas que no laboraron.

Conductores amenazados por querer laborar

"Secretario de Movilidad inicie todas las sanciones administrativas", resaltó.

El Alcalde hizo un llamado al diálogo y aseguró que si han existido conversaciones previas con los transportistas.

También reveló que existen conductores amenazados por sus respectivas cooperativas por querer salir a laborar. 

Te puede interesar