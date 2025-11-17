¿Cuándo son las caminatas al santuario de la Virgen de El Quinche en noviembre del 2025?

Los fieles llegan hacia el santuario de la Virgen de El Quinche para agradecer los milagros recibidos.

La peregrinación religiosa hacia el santuario de la Virgen de El Quinche este 2025 se realizará el viernes 21 y sábado 22 de noviembre, confirmaron las autoridades.

Este evento, que inicialmente estaba previsto para el 15 de noviembre, se suspendió debido a la consulta popular y referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa.

A causa de los comicios las autoridades determinaron que no habrá la suficiente cantidad de personal policial y militar para resguardar la caminata y garantizar la seguridad de los asistentes.

La parroquia del Quinche indició que el cambio en la fecha es "lo más prudente para salvaguardar la vida, la seguridad y el orden". Además, hizo un llamado a los fieles a acudir de forma masiva a esta peregrinación.

Según el balance general de las autoridades del Puesto de Mando Unificado, en 2024 se congregaron alrededor de 400 000 fieles en el Santuario de El Quinche.