Así serán los cierres viales en Quito por las caminatas al Quinche el 21 y 22 de noviembre

Los peregrinos caminan por la avenida Panamericana Norte, hacia la parroquia de El Quinche.

La romería al Quinche se desarrollará el viernes 21 y sábado 22 de noviembre del 2025. Las autoridades han desarrollado un operativo que incluye cierres viales en Quito, Guayllabamba, Pifo, entre otros sectores.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó este miércoles 19 de noviembre que los cierres se iniciarán el viernes 21, desde las 18:00 y se mantendrán durante todo el fin de semana.

En total 455 agentes civiles de tránsito (ACT) serán los encargados de realizar un total de 76 cierres viales, los tres días del evento, y garantizarán la seguridad vial de los peatones y los conductores.

Horarios de cierres

Los cierres viales el viernes se iniciarán a las 18:00 y se mantendrán hasta las 06:00 del sábado. El mismo horario se aplicará para la noche del sábado y madrugada del domingo. Los agentes restringirán el paso en la avenida Panamericana Norte a la altura de la Coca Cola.

La avenida Oswaldo Guayasamín tendrá restricción en el sentido Quito–Aeropuerto, desde el redondel de Puembo hasta el intercambiador de Pifo: un carril será para vehículos y dos para peatones.

Rutas hacia El Quinche

El transporte público será supervisado por la AMT y la Policía Nacional. Los buses provenientes de las terminales Río Coca y Quitumbe deberán ingresar por las calles: Carchi, Tungurahua, Checa, Guayaquil, Carchi, Tungurahua y E35.

El transporte público procedente del Valle de Los Chillos deberá circular por la E35, ingresar por la calle Olmedo y retornar nuevamente a la E35.

Embarque de usuarios

Con destino a Río Coca y Quitumbe: calle AmbatoCon destino al Valle de Los Chillos: calle Olmedo

Los peregrinos que se dirijan por la vía Colectora E28, en Guayllabamba, desde el sector de Calderón, deberán ingresar por el redondel de la av. Simón Bolívar, calle Olímpica, para continuar por la vía La Victoria.

La circulación de vehículos de carga pesada estará restringida en la ruta de la peregrinación desde las 18h00 del viernes.

Acceso al aeropuerto

La única ruta habilitada para el acceso al aeropuerto será la avenida Simón Bolívar, Ruta Viva, Interoceánica, E35 y Conector de Alpachaca.