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Quito

Un guardia y una cajera quedaron inconscientes dentro de una parada de bus de Quito

La cajera y un guardia de seguridad de una parada del Corredor Sur Occidental, en Quito, habrían sido escopolaminados.

Dos trabajadores del corredor Sur Occidental habrían sido escopolaminados.

Empresa de Pasajeros / Referencial

Autor

Patricia Armijo

Fecha de publicación

23 abr 2026 - 08:29

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El guardia de seguridad y la cajera de una parada de buses en Quito, del Corredor Sur Occidental fueron hallados inconscientes, presuntamente fueron escopolaminados el miércoles 22 de abril de 2026.

Los usuarios alertaron a las autoridades y ambas personas fueron trasladas a una casa de salud. Mientras tanto, la parada fue cerrada de manera temporal.

Los buses salieron del carril exclusivo y los pasajeros tuvieron que embarcar y desembarcar en la calle.

De acuerdo con información extraoficial, una persona habría entregado un billete con la sustancia que los hizo perder el conocimiento.

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