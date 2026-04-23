Un guardia y una cajera quedaron inconscientes dentro de una parada de bus de Quito
La cajera y un guardia de seguridad de una parada del Corredor Sur Occidental, en Quito, habrían sido escopolaminados.
Dos trabajadores del corredor Sur Occidental habrían sido escopolaminados.
Empresa de Pasajeros / Referencial
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Fecha de publicación
23 abr 2026 - 08:29
El guardia de seguridad y la cajera de una parada de buses en Quito, del Corredor Sur Occidental fueron hallados inconscientes, presuntamente fueron escopolaminados el miércoles 22 de abril de 2026.
Los usuarios alertaron a las autoridades y ambas personas fueron trasladas a una casa de salud. Mientras tanto, la parada fue cerrada de manera temporal.
Los buses salieron del carril exclusivo y los pasajeros tuvieron que embarcar y desembarcar en la calle.
De acuerdo con información extraoficial, una persona habría entregado un billete con la sustancia que los hizo perder el conocimiento.
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