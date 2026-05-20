Tres heridos deja un fuerte choque con cierre vial en La Roldós, norte de Quito

Una camioneta y un automóvil chocaron en el sector de La Roldós.

Una camioneta y un automóvil chocaron en el sector de Rumihurco, en La Roldós, en el norte de Quito. La emergencia fue reportada la mañana de este miércoles 20 de mayo de 2026.

Tres personas resultaron heridas y no se registraron fallecidos, según información de un agente de tránsito en el lugar.

El choque se registró en la calle Rumihurco. Allí se aplicó un cierre vial por parte de personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El cierre se aplicó en el carril izquierdo, en sentido norte - sur y dos carriles en sentido sur - norte.

La camioneta impactada quedó sobre el carril contrario y los vidrios estallaron y terminaron sobre la calzada.

Agentes de tránsito permanecen en el lugar para gestionar la movilidad. Mientras que en el lugar se registró una fuerte congestión vehicular.