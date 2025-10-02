Bomberos de Quito controlan un incendio estructural en Unidad Educativa de Conocoto

Una intervención oportuna del Cuerpo de Bomberos de Quito permitió controlar el fuego en una Unidad Educativa de Conocoto este jueves 2 de octubre del 2025. En total fueron 11 uniformados los que atendieron esta emergencia.

Según Bomberos no hubo mayores daños ni heridos. "En el lugar trabajamos con 11 efectivos, desplegando un ataque ofensivo con líneas de agua y utilizando cámaras térmicas para la detección de puntos calientes", informaron.

Una vez que se controló la emergencia se anunció una indagación para tratar de conocer las causas del incendio. "Realizamos ventilación mecánica, para dejar el sitio en condiciones seguras. Nuestra Unidad de Investigación de Incendios se encuentra en el lugar para determinar las causas", detallaron.