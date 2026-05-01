¿Qué pasó en Pascuales? Reportan nuevas muertes violentas este viernes 1 de mayo

Un ataque armado se registró en la parroquia Pascuales durante el feriado. Este viernes 1 de mayo se confirmó un nuevo ataque armado en una peluquería que dejó como saldo cuatro fallecidos elevando la cifra de muertes violentas en un distrito que ya es considerado el tercero más peligroso de la Zona 8.

Entre las víctimas se confirmó un menor de edad. La Policía identificó a las víctimas. Los fallecidos son Chiriguaya, de 61 años; Miguel Chiriguaya, de 29; además de Joselin Vera, de 34 años; y Dahyra A. de 14.

Según las primeras investigaciones, tres personas a bordo de una moto llegaron al lugar y comenzaron a atacar. La Policía halló 49 restos balístico de calibre 9 milímetros, 2 cartuchos y 3 balas. El Ecu911 coordinó el apoyo de equipos de la Policía, incluyendo el eje preventivo y unidades especializadas.