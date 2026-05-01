Marchas del 1 de mayo: los sindicatos y gremios se movilizan en Ecuador

Personas sostienen carteles en una manifestación durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo este viernes, en Quito (Ecuador). Los principales sindicatos y Conaie marchan en el centro de Quito.

En medio del feriado decretado por el Gobierno, miles de ecuatorianos se congregaron este viernes 1 de mayo en las calles de Quito, Guayaquil y Cuenca para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. En Quito la marcha se realiza con la participación de Policías y militares en las calles.

La jornada, marcada por consignas en defensa de la seguridad social y el empleo digno, se desarrolló de forma simultánea al feriado nacional, concentrando a las principales centrales sindicales y movimientos estudiantiles en los centros históricos de cada urbe.

A pesar del despliegue policial preventivo, las marchas de este 2026 destacaron por la masiva asistencia de diversos sectores que, además de las reivindicaciones laborales, exigieron al Gobierno respuestas urgentes ante la crisis de inseguridad y las recientes reformas económicas que impactan el bolsillo de la clase trabajadora