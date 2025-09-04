En Quito se entregarán bonos de alimentación, becas y otros incentivos para estudiantes

Niños de hasta 5 años serán beneficiados de un bono de alimentación.

En Quito se entregará bonos, becas y otras ayudas a estudiantes de los programas municipales. La ordenanza fue aprobada por el Concejo Metropolitano el 26 de agosto de 2025.

El bono de alimentación será para los niños menores de cinco años que asistan a los programas municipales Quito Wawas y a los Centros Municipales de Educación Inicial (CEMEI).

Este rubro no será entregado en efectivo, sino que se trata de un bono cajeable por comida en los mercados capitalinos.

“Se ha detectado que algunos guaguas que acceden a nuestros servicios de desarrollo infantil no reciben la alimentación que necesitan", dijo el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Los estudiantes que destaquen también tienen un reconocimiento. El Municipio amplió la entrega de becas de excelencia académica a abanderados y escoltas de las instituciones educativas municipales.

Los estudiantes destacados son seleccionados por cada institución educativa para recibir el reconocimiento.

A los jóvenes entre 18 y 29 años el Municipio entregará 1 000 dólares para continuar sus estudios, capacitación o empleabilidad.

Los requisitos y modalidad de este beneficio aún no son publicados por el Municipio.

En el caso de estudiantes con bajo rendimiento, asistencia o riesgo de abandonar los estudios, se entregarán ayudas no monetarias.

Se trata de tutorías y programas de acompañamiento para apoyar a los estudiantes a no desertar.

Los mejores deportistas de las unidades educativas de sostenimiento municipal seguirán recibiendo becas.