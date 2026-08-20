Buses alimentadores suman 28 millones de viajes en Quito en lo que va de 2026
Cerca de 144 000 pasajeros utilizan a diario los buses alimentadores en Quito. El sistema cuenta con 48 rutas y más de 1 100 paradas.
Buses alimentadores suman 28 millones de viajes en Quito en lo que va de 2026.
Municipio de Quito
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Actualizada:
20 ago 2026 - 21:56
Desde los barrios hasta las principales rutas de transporte de Quito. Los buses alimentadores acumulan alrededor de 28 millones de viajes en lo que va de 2026, según datos del Municipio.
De lunes a viernes, estos buses movilizan en promedio a 144 000 pasajeros cada día, frente a los 134 000 registrados en 2025. Es decir, actualmente hay alrededor de 10 000 usuarios diarios más.
¿Cuánto cuesta viajar en los alimentadores?
El pasaje cuesta USD 0.35 y el sistema cuenta con 48 rutas y 303 buses que permiten conectar diferentes barrios con el Trolebús y la Ecovía.
Los fines de semana la demanda disminuye, los sábados se movilizan alrededor de 90 000 pasajeros, mientras que los domingos son aproximadamente 68 000.
Más de 1 100 paradas en Quito
La red de alimentadores cubre alrededor de 360 kilómetros y cuenta con 1 148 paradas distribuidas por la ciudad.
Con un solo pasaje, por ejemplo, un usuario puede movilizarse desde La Joya, en el sur de Quito, hasta Oyacoto, en el norte, utilizando la conexión con el sistema de transporte municipal.
La Empresa de Pasajeros señala que las rutas son planificadas a partir de estudios de movilidad para conectar a más barrios con los corredores principales de transporte público de la capital.
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