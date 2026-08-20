¿Cómo funciona el registro de delivery en Quito? Más de 2 000 repartidores ya están inscritos
El registro ya funciona en Quito y es gratuito y voluntario. Los repartidores inscritos cuentan con un código QR para verificar su información.
Ya hay 2 000 deliverys registrados en el QR del Municipio.
Municipio de Quito
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Actualizada:
20 ago 2026 - 19:01
El Registro Único Digital del Servicio de Delivery ya funciona en Quito. Más de
2 000 repartidores están inscritos en esta herramienta creada para mejorar la seguridad de quienes realizan y reciben pedidos a domicilio.
El sistema es digital, gratuito y voluntario. Es decir, los repartidores pueden continuar trabajando aunque todavía no estén registrados.
¿Cómo funciona?
Para inscribirse, los repartidores registran sus datos, las plataformas para las que trabajan y los vehículos que utilizan para realizar las entregas.
Cada trabajador puede registrar hasta cinco vehículos, propios o alquilados, y estar vinculado a varias aplicaciones de delivery al mismo tiempo.
Una vez completado el proceso, el repartidor obtiene un código QR que permite verificar su registro.
Pasos para el registro
- Entra a la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito.
- Busca los servicios en línea y selecciona el formulario de delivery.
- Escribe tus datos personales como cédula o pasaporte, teléfono y correo electrónico.
- Adjunta tu cédula en formato PDF y los datos de tu licencia de conducir.
- Registra la información y las placas de los vehículos que utilizas (puedes incluir hasta cinco).
¿Qué información permite verificar?
El sistema permite comprobar datos del repartidor y del vehículo utilizado, como su nombre y la placa registrada.
Esta información también puede ser consultada durante controles de las autoridades. Los datos personales están protegidos y no forman parte de una base de libre acceso al público.
¿Es obligatorio registrarse?
La inscripción continúa siendo voluntaria y gratuita. El registro funciona mediante un acuerdo entre el Municipio de Quito, la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC) y plataformas como Rappi, Uber, inDrive y Volt Delivery.
La herramienta busca que exista mayor información sobre quién realiza una entrega y qué vehículo utiliza, además de aportar seguridad a los propios repartidores.
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