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Quito

¿Cómo funciona el registro de delivery en Quito? Más de 2 000 repartidores ya están inscritos

El registro ya funciona en Quito y es gratuito y voluntario. Los repartidores inscritos cuentan con un código QR para verificar su información.

Ya hay 2 000 deliverys registrados en el QR del Municipio.

Municipio de Quito

Autor

Melany Oñate

Actualizada:

20 ago 2026 - 19:01

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El Registro Único Digital del Servicio de Delivery ya funciona en Quito. Más de 

2 000 repartidores están inscritos en esta herramienta creada para mejorar la seguridad de quienes realizan y reciben pedidos a domicilio.

El sistema es digital, gratuito y voluntario. Es decir, los repartidores pueden continuar trabajando aunque todavía no estén registrados.

¿Cómo funciona?

Para inscribirse, los repartidores registran sus datos, las plataformas para las que trabajan y los vehículos que utilizan para realizar las entregas.

Cada trabajador puede registrar hasta cinco vehículos, propios o alquilados, y estar vinculado a varias aplicaciones de delivery al mismo tiempo.

Una vez completado el proceso, el repartidor obtiene un código QR que permite verificar su registro.

Pasos para el registro

  • Entra a la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito.
  • Busca los servicios en línea y selecciona el formulario de delivery.
  • Escribe tus datos personales como cédula o pasaporte, teléfono y correo electrónico.
  • Adjunta tu cédula en formato PDF y los datos de tu licencia de conducir.
  • Registra la información y las placas de los vehículos que utilizas (puedes incluir hasta cinco).

¿Qué información permite verificar?

El sistema permite comprobar datos del repartidor y del vehículo utilizado, como su nombre y la placa registrada.

Esta información también puede ser consultada durante controles de las autoridades. Los datos personales están protegidos y no forman parte de una base de libre acceso al público.

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No es obligatorio el registro de los repartidores en el Registro Único de Repartidores del Municipio de Quito.Municipio de Quito

¿Es obligatorio registrarse?

La inscripción continúa siendo voluntaria y gratuita. El registro funciona mediante un acuerdo entre el Municipio de Quito, la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC) y plataformas como Rappi, Uber, inDrive y Volt Delivery.

La herramienta busca que exista mayor información sobre quién realiza una entrega y qué vehículo utiliza, además de aportar seguridad a los propios repartidores.

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