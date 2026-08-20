¿Cómo funciona el registro de delivery en Quito? Más de 2 000 repartidores ya están inscritos

Ya hay 2 000 deliverys registrados en el QR del Municipio.

El Registro Único Digital del Servicio de Delivery ya funciona en Quito. Más de

2 000 repartidores están inscritos en esta herramienta creada para mejorar la seguridad de quienes realizan y reciben pedidos a domicilio.

El sistema es digital, gratuito y voluntario. Es decir, los repartidores pueden continuar trabajando aunque todavía no estén registrados.

¿Cómo funciona?

Para inscribirse, los repartidores registran sus datos, las plataformas para las que trabajan y los vehículos que utilizan para realizar las entregas.

Cada trabajador puede registrar hasta cinco vehículos, propios o alquilados, y estar vinculado a varias aplicaciones de delivery al mismo tiempo.

Una vez completado el proceso, el repartidor obtiene un código QR que permite verificar su registro.

Pasos para el registro

Entra a la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito.

Busca los servicios en línea y selecciona el formulario de delivery .

Busca los servicios en línea y selecciona el . Escribe tus datos personales como cédula o pasaporte, teléfono y correo electrónico .

Escribe tus datos personales como . Adjunta tu cédula en formato PDF y los datos de tu licencia de conducir.

Adjunta tu cédula en y los de conducir. Registra la información y las placas de los vehículos que utilizas (puedes incluir hasta cinco).

¿Qué información permite verificar?

El sistema permite comprobar datos del repartidor y del vehículo utilizado, como su nombre y la placa registrada.

Esta información también puede ser consultada durante controles de las autoridades. Los datos personales están protegidos y no forman parte de una base de libre acceso al público.

No es obligatorio el registro de los repartidores en el Registro Único de Repartidores del Municipio de Quito. Municipio de Quito

¿Es obligatorio registrarse?

La inscripción continúa siendo voluntaria y gratuita. El registro funciona mediante un acuerdo entre el Municipio de Quito, la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC) y plataformas como Rappi, Uber, inDrive y Volt Delivery.

La herramienta busca que exista mayor información sobre quién realiza una entrega y qué vehículo utiliza, además de aportar seguridad a los propios repartidores.