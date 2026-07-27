Un cachorro, víctima de violencia, fue rescatado en el Centro Histórico de Quito

Un cachorro fue rescatado en el sector del Centro Comercial Montúfar, en el centro de Quito

Un cachorro de dos meses de edad fue rescatado de una agresión física en el Centro Histórico de Quito. Así lo dio a conocer el Municipio capitalino, este lunes 27 de julio de 2026.

Tras recibir una denuncia ciudadana, el personal de control acudió a la esquina del Centro Comercial Montúfar, en donde neutralizó a un hombre en estado de embriaguez que atacaba al cachorro.

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Especialistas de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) realizaron una evaluación y verificaron que el perrito presentaba señales visibles maltrato.

Ante esto, se dispuso su traslado inmediato a la sede de UBA Quitumbe para brindarle la atención veterinaria especializada.

De acuerdo al artículo 3270 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, el maltrato animal es el acto de causar daño físico, psicológico o emocional contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o por negligencia humana sin importar la intencionalidad del abusador.

Estas acciones se sancionan con multas económicas, trabajo comunitario o privación de la libertad hasta tres años, de acuerdo a la gravedad.