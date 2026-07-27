Estudiante ecuatoriana gana medalla de bronce en final mundial de matemáticas

Hay logros que van más allá de una medalla y se convierten en historias de inspiración.

Ese es el caso de Samantha Guachisaca Salazar, estudiante del Colegio Tejar, quien representó a Ecuador en la Gran Final del World Mathematics Invitational (WMI) 2026, realizada en Japón.

La joven ecuatoriana obtuvo una medalla de bronce en esta competencia internacional, que reunió a más de 2.000 jóvenes talentos de 26 países.

Para Samantha, la experiencia también representó una oportunidad para conocer otras culturas y tradiciones a través de las matemáticas.

Fue una experiencia muy gratificante, ya que pude aprender sobre las distintas culturas y tradiciones de los estudiantes que estaban ahí reunidos gracias a las matemáticas Samantha Guachisaca Salazar

Llegar hasta esa instancia también implicó un reto académico. Samantha explicó que el WMI fue diferente a otras competencias en las que había participado anteriormente y que la exigencia del certamen puso a prueba su preparación.

Años de preparación y acompañamiento

El reconocimiento internacional es el resultado de un proceso que comenzó con una etapa selectiva y continuó con preparación y entrenamiento para llegar a la final.

Samantha destacó el respaldo de sus padres, de la institución educativa y de su profesor Carlos Pérez, quien la acompañó durante el proceso, desde el selectivo hasta la competencia internacional.

Más que nada, el hecho de haber vivido una experiencia internacional en Japón, agradeciendo siempre a mis padres, a la institución y sobre todo a mi profe Carlos Pérez, quien fue el que me acompañó durante todo este proceso Samantha Guachisaca Salazar

La medalla de bronce representa así el resultado de años de constancia, disciplina y dedicación a las matemáticas.

Desde el Colegio Tejar destacaron el logro de la estudiante y señalaron que su participación representa un motivo de orgullo para la comunidad educativa y para el país.

Samantha, por su parte, se lleva de esta experiencia no solo un reconocimiento internacional, sino también nuevos aprendizajes y el recuerdo de haber compartido con jóvenes de distintas partes del mundo.