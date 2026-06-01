Cierre en la av. Oswaldo Guayasamín: Horarios tramos y vías alternas

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) activó un plan especial de movilidad por los trabajos de rehabilitación vial que se ejecutan en la avenida Oswaldo Guayasamín, una de las principales conexiones entre Quito y los valles.

Las obras comenzaron este lunes 1 de junio de 2026 y se extenderán hasta el 8 de junio.

Los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre la avenida Pampite y el puente sobre el río Machángara.

Según informó la AMT, las labores se realizarán este lunes 1 en horario nocturno, desde las 21:00, con cierres viales y desvíos programados para garantizar la seguridad de conductores y trabajadores.

Cierres viales y contraflujo durante la rehabilitación

Como parte del operativo, la circulación vehicular será reorganizada mediante un contraflujo para quienes se movilizan en sentido Valle-Quito.

Esta medida se aplicará sobre el carril izquierdo del sentido Quito-Valle de la avenida De Los Conquistadores.

La entidad metropolitana indicó que los cierres serán permanentes durante el período de intervención.

Los puntos restringidos corresponden a la intersección de la avenida Oswaldo Guayasamín con la avenida Pampite y al tramo ubicado junto al puente del río Machángara.

Plan de movilidad en la av. Oswaldo Guayasamín AMT

Avenida De Los Conquistadores será la principal ruta alterna

Las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar tiempos adicionales de viaje mientras se desarrollan los trabajos de rehabilitación.

La avenida De Los Conquistadores fue habilitada como principal vía alterna para facilitar la movilidad entre Quito y los valles. La AMT mantendrá personal operativo en la zona para gestionar el tránsito y orientar a los usuarios durante la ejecución de las obras.