Quito: camión recolector de basura chocó contra una vivienda, en sector de Las Casas

Un camión recolector de basura chocó contra una vivienda en el sector de Las Casas.

Un camión recolector de basura chocó contra una vivienda en el sector de Las Casas, en el norte de Quito. El siniestro ocurrió la noche del lunes 2 de marzo de 2026.

Videos difundidos en redes sociales muestran al camión recolector dentro de una vivienda. El vehículo chocó a un lado de la vía y se impactó contra el inmueble.

De manera preliminar se conoce que el camión perdió los frenos mientras realizaba su ruta habitual por la calle Enrique Aymer. Una vivienda quedó afectada, pero no se registraron víctimas.

Sin embargo, el conductor del camión resultó afectado. El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) rescató al hombre de la cabina del vehículo y lo trasladaron a una casa de salud para recibir atención especializada.

Lucy Cartagena, afectada por el siniestro, contó que su nieto juega regularmente en el patio en una mesa de juguetes que tiene. Pero la noche del lunes "gracias a Dios le dio fiebre y le metimos a su dormitorio".

"Yo pensé que era una bomba, salí corriendo y no podía ver por el humo de tierra", contó aún impactada Cartagena al ver su casa destruida.

Los afectados indicaron que Emaseo se presentó luego del siniestro y se comprometieron a pagar todos los daños materiales.

"Contamos con una póliza de seguros y una unidad de seguros que está activada", detalló un funcionario de Emaseo que se presentó ante las personas afectadas por el choque.

Los moradores de la zona afirman que no es la primera vez que ocurre un hecho así. Un año atrás otro camión recolector de basura chocó contra otra vivienda en esa misma calle.