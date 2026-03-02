Pabel Muñoz anuncia que habrá una 'modulación' en la tasa de recolección de basura en Quito

El alcalde Pabel Muñoz anunció que habrá "modulaciones" en el cobro de la tasa de seguridad.

En medio de la controversia, las denuncias ciudadanas y las demandas de inconstitucionalidad, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anundió este lunes 2 de marzo de 2026 que se aplicarán modulaciones a la tasa de recolección de basura.

Muñoz adelantó que la tarde de este lunes revisará por última vez los datos para anunciar el martes las "primeras modulaciones que haremos sobre la tasa de recolección de basura".

Sin dar más detalles, Muñoz añadió que se busca reducir el valor a pagar de los grandes consumidores, ya que a nivel individual no se han registrado excesos en los cobros.

El Burgomaestre aprovechó el espacio, en su programa semanal Frecuencia Quiteña, para señalar al Gobierno Central por retirar el cobro de la tasa de basura de las planillas de luz eléctrica.

"Es un egoísmo terrible. Es como esos guambras mala onda del fútbol, 'perdón el balón es mío, se van, se llevan el balón y ya no dejaron jugar al resto'. Eso más o menos hizo el Gobierno con el tema de la tasa de recolección de basura", dijo Muñoz.

Muñoz alegó que "después de que nos hicieron esta maldad, hemos tenido que obligados salir a cobrar la tasa de recolección de basura en la planilla de agua potable".

Un hecho que ha generado polémica y reclamos ciudadanos por el aumento en el cobro por este rubro. Aunque el Burgomaestre indicó que seis de cada 10 ciudadanos debería pagar lo mismo o menos.

Paralelamente, Muñoz exhortó a la comunidad a reducir el consumo de agua potable para que no suba el valor a pagar por la tasa de recolección de basura.