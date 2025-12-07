Quito: Detienen a conductor ebrio que manejaba un tanquero con combustible en la Ruta Viva

Agentes de la AMT detuvieron a un conductor en estado etílico en la Ruta Viva.

Un tanquero fue captado mientras avanzaba en zigzag por la Ruta Viva, en el norte de Quito. El conductor fue detenido, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) este domingo 7 de diciembre de 2025.

Los agentes advirtieron la circulación peligrosa del tanquero y lo interceptaron en el kilómetro 2, durante uno de los operativos en 13 puntos de control de esa vía intervenida por la alta siniestralidad.

El conductor fue sometido a una prueba de alcohotest y dio positivo a estado de embriaguez con 1.07 g/L de alcohol en sangre, "muy por encima del límite", añadió la AMT.

El tanquero que conducía el hombre llevaba 6 000 galones de combustible, 4 000 de gasolina extra y 2 000 de diésel.

El conductor fue aprehendido y presentado ante las autoridades competentes de Quito. La AMT recordó que esta infracción consta en el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y estipula una sanción de 90 días de cárcel y la pérdida de los 30 puntos de la licencia.

Además, ya que el vehículo en cuestión transportaba combustibles, el hecho será reportado a Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

#CadaVidaCuenta | Un tanquero con 6.000 galones de combustible fue detenido en la Ruta Viva.

El conductor marcó 1.07 g/L en la prueba de alcoholemia.



🚔 La acción inmediata de AMT evitó un posible siniestro.



Tu seguridad es nuestra prioridad.#QuitoRenace#QuitoNoSeDetiene pic.twitter.com/Bh4IzwTuts— AMTQuito (@AMT_Quito) December 7, 2025 "> ">

Ante la alta siniestralidad en estas vías, la AMT ha decidido reforzar los controles vehiculares, incluyendo velocidad, estado etílico y placas, principalmente en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva.

De acuerdo con el Municipio capitalino, estas vías tienen una mayor siniestralidad debido a que los vehículos, tanto livianos como pesados, circulan a mayor velocidad y se calientan los frenos.

Según la información de la AMT, hay 13 puntos conflictivos en ambas vías, donde se registran siniestros de tránsito. Diez de ellos están concentrados en la avenida Simón Bolívar:

Argelia

Loma de Puengasí

Cruce con la autopista General Rumiñahui

Universidad Internacional

Cruce con la Ruta Viva

Entrada a Guápulo

Altura de la avenida Granados

Entrada a Zámbiza

Entrada a Nayón

Cruce con Gualo

Mientras que en la Ruta Viva son tres puntos conflictivos: