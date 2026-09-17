Incendio forestal en Pomasqui-Casitagua sigue activo: estos son los barrios bajo alerta por humo

El incendio forestal registrado en la zona de Pomasqui-Casitagua, en el norte de Quito, permanece activo.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la calidad del aire y han identificado sectores con atención directa, posible afectación y vigilancia preventiva.

Estos son los barrios con afectación por humo

Al corte de las 13:00 de este jueves 17 de septiembre de 2026, cuatro barrios se encuentran en atención directa por posible presencia de humo.

En estos sectores viven alrededor de 12 697 personas:

Zona de Protección Pomasqui

Jhon Fitzgerald Kennedy

San Rafael de Alugulla

Pusuquí Chico Alto

Otros 107 barrios, donde habitan aproximadamente 387 444 personas, están considerados dentro de la zona de posible afectación.

Entre ellos constan:

Pusuquí

Pusuquí Chico Bajo

Zona de Protección Condado

La Josefina

La Campinia

Mientras tanto, 200 barrios, con una población estimada de 402 813 personas, permanecen en vigilancia preventiva.

En este grupo están:

Las Tolas

San José

Urbanización Pusuquí Atacaba

Carcelén Bajo

Municipio monitorea la calidad del aire

La Secretaría de Ambiente mantiene el seguimiento de la calidad del aire mediante las nueve estaciones de la Red Metropolitana de Monitoreo de la Calidad del Aire (REMMAQ).

Estos equipos permiten revisar la concentración de contaminantes y las condiciones del aire ante la presencia de humo.

Vías donde se recomienda circular con precaución

Las autoridades recomiendan tomar precauciones al circular por:

La avenida Manuel Córdova Galarza

Calle De los Narcisos

Prolongación de la avenida Simón Bolívar

Los accesos hacia Pusuquí Chico Alto y Casitagua.

¿Qué hacer ante la presencia de humo?

Ante humo, olor a quemado o ceniza, se recomienda usar mascarilla, proteger los ojos y reducir las actividades al aire libre.

También se aconseja evitar el ejercicio en exteriores y disminuir la exposición prolongada en los sectores donde exista presencia de humo.

Las recomendaciones son especialmente importantes para niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

También se pide mantener a los animales protegidos del humo y la ceniza, preferentemente bajo techo, y mantener cubiertos el agua y los alimentos.

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó además que sus funcionarios se encuentran en Uyuchul Bajo, donde realizan la entrega de kits de protección personal a las familias del sector como parte de las acciones de respuesta ante el incendio.