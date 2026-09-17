María Sol Naranjo y Lucianna Aroca: Campeonas de Pentatlón Moderno en Santa Fe 2026

María Sol Naranjo y Lucianna Aroca ganadoras de la medalla de oro en pentatlón moderno en los Juegos Suramericanos el jueves 17 de septiembre de 2026.

María Sol Naranjo y Lucianna Aroca inscribieron sus nombres en la historia del deporte al proclamarse campeonas suramericanas en la modalidad de Relevos Femenino. La dupla tricolor firmó una actuación memorable en los Juegos Suramericanos 2026, consolidando el dominio de Ecuador.

El camino hacia la gloria comenzó con una solidez notable en la pedana de esgrima, donde sumaron 250 puntos tras una serie de combates estratégicos y de alta intensidad. Posteriormente, las deportistas mantuvieron el pulso competitivo en la piscina, registrando un tiempo sobresaliente en la prueba de natación que les otorgó 294 unidades. Este inicio equilibrado les permitió posicionarse de manera privilegiada en la tabla general desde las primeras fases de la competencia.

En el recorrido de obstáculos, una de las adiciones más dinámicas y exigentes del nuevo formato del pentatlón moderno, Naranjo y Aroca demostraron una agilidad y potencia extraordinarias. Con un desempeño fluido y sin penalizaciones graves, acumularon 282 puntos clave que terminaron de presionar a sus rivales directas. Esta actuación ratificó la excelente preparación técnica y acondicionamiento físico con el que la dupla afrontó la cita suramericana.

La consagración definitiva llegó en el Láser Run, donde la combinación de tiro de precisión con pistola láser y carrera de fondo puso a prueba la templanza de las tricolores. Con un temple de acero en la galería de tiro y un ritmo demoledor en el circuito de atletismo, María Sol y Lucianna sumaron un impresionante registro de 425 puntos, la puntuación más alta de su presentación, asegurando la ventaja definitiva en la recta final del evento.

Con un acumulado final de 1 251 puntos, la pareja ecuatoriana superó de forma inapelable al resto de las delegaciones de la región. Este triunfo no solo reafirma el crecimiento sostenido del pentatlón moderno en el país, sino que consolida a Naranjo y Aroca como un referente indiscutible del alto rendimiento suramericano, dejando una huella imborrable en el medallero de la competición.