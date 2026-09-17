Denuncian a Jorge Yunda y Carla Cevallos por presunta campaña anticipada ante el TCE

TCE admite a trámite denuncia contra Jorge Yunda y Carla Cevallos por campaña anticipada

Jorge Yunda y Carla Cevallos, candidatos de Avanza a la Alcaldía de Quito y a la Prefectura de Pichincha, respectivamente, fueron denunciados ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una presunta infracción relacionada con campaña anticipada.

La denuncia contra Yunda y Cevallos fue presentada el 15 de septiembre de 2026 ante el Tribunal Contencioso Electoral.

El proceso fue identificado con el número 353-2026-TCE y quedó en manos del juez sustanciador Ángel Torres Maldonado, luego del sorteo correspondiente.

El documento fue presentado por Michelle Dominique Álvarez Solano De La Sala, con el patrocinio de la abogada Alejandra Micaela Moya Alarcón.

El escrito físico tiene 15 fojas, acompañado de 31 fojas de anexos.

TCE pide aclarar y completar la denuncia

El juez dispuso que la parte denunciante aclare y complete la denuncia antes de que el proceso continúe.

Esta disposición consta en el auto de sustanciación emitido en Quito a las 12:00 del 17 de septiembre de 2026.

La denuncia señala una presunta infracción electoral atribuida a Yunda y Cevallos. El caso se tramita ante el TCE, organismo encargado de resolver los procesos relacionados con infracciones electorales.

El Código de la Democracia contempla como infracción la realización anticipada de actos de precampaña o campaña electoral.

¿Qué sigue en el proceso?

La disposición de este jueves no establece una sanción ni determina responsabilidad de los candidatos.

En esta etapa, el TCE solicitó que la denuncia sea precisada y completada para continuar con el trámite correspondiente.

Jorge Yunda busca la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito y Carla Cevallos la Prefectura de Pichincha, ambos como candidatos del movimiento Avanza, Lista 8.