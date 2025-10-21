Un camión se volcó sobre un vehículo en la avenida Simón Bolívar y generó fuerte tráfico

Dos vehículos estuvieron involucrados en un siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar, este martes 21 de octubre del 2025

Un fuerte siniestro de tránsito se registró la tarde de este martes en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de Guápulo, en el oriente de Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la emergencia ocurrió en el sentido sur-norte, lo que obligó al cierre del carril izquierdo mientras se realizaban las labores de atención y retiro de los vehículos.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa que dos automotores estuvieron involucrados: un camión que terminó volcado sobre un vehículo liviano, el cual quedó con graves daños en su estructura.

Según el reporte preliminar, una persona resultó herida y recibió atención por parte de los equipos de emergencia. Según la AMT, los dos conductores dieron negativo a la prueba de alcohol en sangre.

Agentes de tránsito y socorristas acudieron al sitio para brindar asistencia, regular la circulación y coordinar el retiro de los vehículos siniestrados.

Debido al cierre parcial de la vía, se reporta una fuerte congestión vehicular en la zona, pues es una de las principales arterias viales de Quito. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas mientras se restablece la circulación.