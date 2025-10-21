Siniestros de tránsito dificultan la circulación vehicular en Quito este martes 21 de octubre

Siniestros de tránsito este martes 21 de octubre del 2025

Dos siniestros de tránsito afectaron varias vías de Quito la madrugada de este martes 21 de octubre del 2025.

Según información proporcionada por el ECU 911 y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) el primer siniestro se registró pasadas las 02:00 en el sector de La Comuna en el norte de Quito.

Un vehículo sufrió la perdida de carril de circulación y se volcó hasta caer sobre pendiente que dejó a una persona herida con policontuciones.

Cerca de las 05:00 un segundo siniestro se produjo en el sur de la ciudad. El suceso se produjo en la av. Mariscal Sucre y Hernando Alcocer.

La AMT informó que producto del siniestro se cerró el carril derecho sobre la av. Mariscal Sucre en sentido sur-norte.

Este siniestro dejó una persona herida que recibió atención por parte de los paramédicos que atendieron la emergencia.

Además, la AMT informó pasadas las 03:30 que existe la presencia de rocas en la av. General Rumiñahui en sentido al valle.

La entidad controla el tráfico en la zona y cerró el carril derecho de la avenida en el sentido Quito-valles.