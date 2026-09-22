Clausuran evento nudista en spa de Quito por mal uso de licencias y riesgos en conexiones de gas
El establecimiento incumplía su Licencia Única de Actividad Económica (LUAE) y presentaba fallas técnicas detectadas por el Cuerpo de Bomberos.
La AMC informó que un SPA donde se desarrollaba un evento nudista fue clausurado en Quito.
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Actualizada:
22 sep 2026 - 22:04
La Agencia Metropolitana de Control (AMC), en un operativo conjunto con la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Quito, clausuró un establecimiento tipo spa ubicado en el sector de La Magdalena.
De acuerdo con las autoridades municipales, donde se desarrolló un evento nudista no autorizado.
Durante la inspección, las autoridades verificaron que el local incurría en un mal uso de la Licencia Única de Actividad Económica (LUAE).
Esto al desarrollar actividades distintas a las permitidas en sus permisos de funcionamiento.
Riesgo de accidentes y sanciones
Más allá del incumplimiento en el giro del negocio, los inspectores y miembros del Cuerpo de Bomberos identifican deficiencias en la infraestructura del lugar.
Conexiones de gas en mal estado
Se detectaron instalaciones defectuosas que representaban un peligro inminente de accidente dentro del establecimiento.
Medida cautelar
Ante el riesgo técnico y la falta de permisos adecuados, la AMC procedió a la clausura inmediata del inmueble.
Por las infracciones cometidas relativas al mal uso de la LUAE y el incumplimiento de las normativas de control, el responsable del lugar podría enfrentar una multa de hasta USD 6 266.
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