Clausuran taller de motos en Quito que habría servido de fachada para vender droga

Un taller de motos fue clausurado en el sector de La Ferroviaria, al sur de Quito. Según la AMC, habría servido de fachada para la venta de drogas.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó que clausuró un taller de motocicletas en el sector La Ferroviaria, al sur de Quito.

Durante un operativo conjunto con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la entidad municipal encontró sustancias sujetas a fiscalización, armas y municiones.

Según las investigaciones previas, el establecimiento habría sido utilizado como fachada por presuntos grupos de delincuencia organizada y como punto de expendio de marihuana en pequeñas dosis para sectores aledaños.

“El taller tenía permisos, pero identificamos un mal uso, por lo que lo clausuramos e iniciamos un proceso de sanción que podría terminar en una multa de hasta USD 3 856”. Mónica Vaca, supervisora encargada de la AMC.

En el taller de motocicletas encontraron varias dosis de sustancias sujetas fiscalización, de acuerdo con la AMC. AMC

Durante la intervención, la Policía Nacional aprehendió a dos personas y las puso a disposición de Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

También se encontró dinero en efectivo cuya procedencia no pudo ser justificada.

La supervisora recordó que, desde 2024, la AMC ha clausurado más de 46 talleres de reparación de vehículos y motocicletas por incumplimientos de la normativa municipal.

Durante el operativo conjunto con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la AMC encontró sustancias sujetas a fiscalización, armas y municiones. AMC

En casi una de cada dos mecánicas clausuradas se registraron hallazgos relacionados con presuntos delitos:

Vehículos y motocicletas reportados como robados.

Receptación de artículos sustraídos.

tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.

Los controles municipales, en coordinación con las entidades de seguridad, buscan verificar el cumplimiento de los permisos de funcionamiento y contribuir a la seguridad de los barrios de Quito.