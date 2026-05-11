Gran parte del suroeste de Guayaquil, afectada por un corte eléctrico

CNEL confirmó cortes de luz en varias zonas del suroeste de Guayaquil, debido a una afectación registrada en el alimentador Torre 2, este 11 de mayo de 2026.

Gran parte del suroeste de Guayaquil se quedó sin electricidad la tarde de este 11 de mayo de 2026, según confirmó la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

La entidad explicó en sus redes sociales que la interrupción obedece a una afectación en el alimentador Torre 2. Esto dejó sin el servicio eléctrico a:

Sectores del suroeste, desde la calle Gómez Rendón hasta la 22.

Avenida Portete, desde la calle 24 hasta la 29.

Zonas aledañas.

Personal de CNEL se trasladó al punto para reparar el daño. Casi tres horas después del corte de luz, se restableció el servicio.

Mientras la Corporación reportaba el problema, usuarios aprovecharon para reportar inconvenientes con el servicio en sectores como la vía a Daule, etapa 10 de la Alborada, Samanes 2, entre otros.

Guayaquil sigue atravesando una intensa ola de calor, que se agrava por la falta de electricidad.