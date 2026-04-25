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Quito

Quito: Accidente en construcción deja un obrero fallecido y tres heridos

Aún se desconoce la identidad de la víctima mortal y de los heridos. 

Accidente laboral sucedido al norte de Quito.

Cortesía 

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

25 abr 2026 - 18:11

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La tarde del sábado 25 de abril de 2026, se registró el colapso de una pared en una construcción ubicada en el sector de Colinas del Norte, en el norte de Quito.

El trágico accidente, que sucedió cerca de las 13:32, dejó como resultando un obrero fallecido y otros tres heridos.

Autoridades califican el hecho como accidente laboral

La emergencia, tratada como un accidente laboral, movilizó al Cuerpo de Bomberos y Policía tras recibir la alerta del ECU 911.

Las autoridades competentes investigan las causas del colapso estructural.

Hasta horas de la tarde, no se ha determinado la identidad de las víctimas ni el estado de los heridos.

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