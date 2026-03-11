Vía cerrada por deslizamiento de tierra en la antigua vía a Nayón este miércoles 11 en Quito

Deslizamiennto de tierra en la antigua vía a Nayón en Quito

La tarde de este miércoles 11 de marzo se registró un deslizamiento de tierra en la antigua vía a Nayón que ocasionó el cierre total de la vía.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegó personal para gestionar el alto tráfico vehicular que se generó en la zona.

La empresa municipal de Obras Quito desplegó personal para atender la emergencia por las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Equipos municipales ejecutan trabajos para el retiro de aproximadamente 300 metros cúbicos de escombros, así como labores de corte y remoción de árboles que cayeron sobre la vía.

Tras la remoción de escombros técnicos evaluarán el estado del talud en el sector para determinar las acciones que garanticen la seguridad de los usuarios de la vía.

La autoridad señaló que la vía permanece cerrada por el momento. Para los usuarios se recomendó el uso de rutas alternas como: