Heridos tras choque entre dos vehículos en la avenida Colón de Quito este viernes 15 de agosto

Dos vehìculos chocaron en el sector de Santa Clara de Quito este 15 de agosto del 2025.

Un taxi y un vehículo particular chocaron en el sector de Santa Clara, norte de Quito, la mañana de este viernes 15 de agosto del 2025. Cinco personas resultaron heridas en el siniestro de tránsito.

La emergencia se reportó en la avenida Colón y Versalles alrededor de las 09:49 de este viernes. El personal del Cuerpo de Bomberos de Quito, Cruz Roja Ecuatoriana, Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se desplegaron en el lugar.

Los paramédicos confirmaron que cinco personas resultaron heridas. Todas las vìctimas reciben valoración médica en el lugar y luego fueron trasladadas a una casa de salud.

La avenida Colón se encuentra parcialmente habilitada para la circulación vehicular en sentido oriente – occidente.

En las imágenes proporcionadas por el ECU 911 se observa al taxi varado en la vía con afectaciones en la parte delantera y a un costado. Mientras que el otro vehículo se impactó de frente con un poste.