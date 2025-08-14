Fatal siniestro en la vía a Daule; un muerto y heridos tras choque de bus contra un tráiler

Un bus quedó totalmente destrozado tras el choque con un trailer en la vía a Daule, este jueves 14 de agosto del 2025.

Un impactante choque se registró la tarde de este jueves 14 de agosto del 2025 en Nobol. En el siniestro de tránsito estuvo involucrado un bus con pasajeros y un tráiler.

Según el ECU 911, una persona murió y otras tres resultaron heridas. Los afectados fueron trasladados a una casa de salud de Daule para recibir atención médica.

"De acuerdo con información preliminar proporcionada por las unidades en territorio, al momento, se confirma una persona fallecida y tres personas heridas, que han sido trasladadas a una casa de salud en Daule", indicó el ECU 911.

El hecho ocurrió a las 12:51, en Nobol, antes de llegar al redondel. Imágenes del siniestro de tránsito revelan que por la magnitud del impacto, el bus involucrado se partió en dos.

Tras la alerta a la central de emergencias, se desplazaron al lugar unidades de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el Cuerpo de Bomberos de Daule, Concegua y el Ministerio de Salud Pública.

En redes sociales circulan videos en los que se observa el bus totalmente destrozado y a una persona tendida en la calzada, mientras personal de socorro brinda ayuda.

No se ha revelado la identidad de la víctima mortal. Las autoridades de tránsito abrieron una investigación para determinar las causas del siniestro.