Bus del club Mushuc Runa sufre siniestro de tránsito en Babahoyo

Bus del club deportivo Mushuc Runa sufrió un siniestro de tránsito la noche del 10 de agosto del 2025, en la vía Montalvo-Babahoyo.

Tragedia en las vías de Ecuador. La noche de este domingo 10 de agosto del 2025, el bus del club deportivo Mushuc Runa sufrió un siniestro de tránsito en la entrada al Recinto La Guadalupe vía a Montalvo, en Babahoyo, provincia de Los Ríos.

Videos en redes sociales muestran los daños materiales de los vehículos involucrados. De forma preliminar se conoce que se trataría de un impacto entre el autobús y una camioneta. Las investigaciones determinaran las causas y responsabilidades.

A través de un comunicado oficial, el equipo del 'ponchito' informó que en el bus se transportaba la plantilla femenina del club.

"Todas las jugadoras, cuerpo técnico y personal se encuentran fuera de peligro y han recibido atención médica preventiva", aseguró el club en el escrito.

Además, Mushuc Runa comunicó que el plantel está retornando a Ambato para continuar con las evaluaciones médicas y descanso.

Comunicado del club Mushuc Runa sobre el siniestro de tránsito registrado este domingo 10 de agosto del 2025. Facebook Mushuc Runa

Hasta las 21:30 de este domingo no existía un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre personas heridas o fallecidas.