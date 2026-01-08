Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Choque de un tráiler causa cierre vial en la avenida Pedro Vicente Maldonado, sur de Quito

Un tráiler chocó contra varios árboles y quedó cruzado en la vía desde horas de la madrugada de este jueves 8 de enero de 2026.

Un tráiler chocó sobre la avenida Pedro Vicente Maldonado, en el sur de Quito.

Patricia Armijo

Actualizada:

08 ene 2026 - 06:15

Un tráiler cargado se chocó sobre la avenida Pedro Vicente Maldonado la madrugada de este jueves 8 de enero de 2026 y ocasionó el cierre de la vía.

El siniestro se reportó alrededor de las 05:00 en el sector de Guamaní, en el sur de Quito. El Cuerpo de Bomberos acudió a la zona para atender la emergencia.

De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el choque ocasionó el cierre total de la avenida Pedro Vicente Maldonado y S59D, en sentido sur - norte y un carril en sentido norte - sur.

Mientras tanto, una grúa llegó al lugar para remolcar al vehículo pesado y retirarlo de la vía para habilitar el tránsito normal.

La AMT recomendó tomar rutas alternas como las avenidas Mariscal Sucre y Simón Bolívar.

