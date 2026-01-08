Choque de un tráiler causa cierre vial en la avenida Pedro Vicente Maldonado, sur de Quito

Un tráiler chocó sobre la avenida Pedro Vicente Maldonado, en el sur de Quito.

Un tráiler cargado se chocó sobre la avenida Pedro Vicente Maldonado la madrugada de este jueves 8 de enero de 2026 y ocasionó el cierre de la vía.

El siniestro se reportó alrededor de las 05:00 en el sector de Guamaní, en el sur de Quito. El Cuerpo de Bomberos acudió a la zona para atender la emergencia.

De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el choque ocasionó el cierre total de la avenida Pedro Vicente Maldonado y S59D, en sentido sur - norte y un carril en sentido norte - sur.

Mientras tanto, una grúa llegó al lugar para remolcar al vehículo pesado y retirarlo de la vía para habilitar el tránsito normal.

La AMT recomendó tomar rutas alternas como las avenidas Mariscal Sucre y Simón Bolívar.