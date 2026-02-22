Choque vehicular deja seis personas afectadas en la Av. Simón Bolívar

Un siniestro de tránsito se registró este domingo en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector San Patricio de Puengasí, al suroriente de Quito, donde dos vehículos colisionaron, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Personal paramédico brindó atención prehospitalaria a seis personas afectadas, mientras equipos de emergencia aseguraban la zona y realizaban labores de control del tráfico.

Debido al accidente, la vía en sentido sur–norte permanece parcialmente habilitada, por lo que las autoridades recomendaron circular con precaución y atender las indicaciones del personal operativo.

El organismo de socorro indicó que no se reportaron víctimas mortales y recordó a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, se debe llamar al 9-1-1. Las causas del choque aún no han sido detalladas.