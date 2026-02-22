Choque vehicular deja seis personas afectadas en la Av. Simón Bolívar
Dos autos colisionaron en el sector San Patricio de Puengasí.
Bomberos atendieron heridos tras choque en la Simón Bolívar.
Bomberos Quito
22 feb 2026 - 15:11
Un siniestro de tránsito se registró este domingo en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector San Patricio de Puengasí, al suroriente de Quito, donde dos vehículos colisionaron, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.
Personal paramédico brindó atención prehospitalaria a seis personas afectadas, mientras equipos de emergencia aseguraban la zona y realizaban labores de control del tráfico.
Debido al accidente, la vía en sentido sur–norte permanece parcialmente habilitada, por lo que las autoridades recomendaron circular con precaución y atender las indicaciones del personal operativo.
El organismo de socorro indicó que no se reportaron víctimas mortales y recordó a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, se debe llamar al 9-1-1. Las causas del choque aún no han sido detalladas.
