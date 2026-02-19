Bus de transporte público se incendió en el sur de Quito este jueves 19 de febrero

Un bus de transporte público se incendió en el sur de Quito.

Un bus de transporte público se incendió la mañana de este jueves 19 de febrero del 2026 en la avenida Mariscal Sucre y Ajaví, en el sur de Quito, según un reporte del Servicio Integrado de Emergencia ECU 911.

La alerta ingresó pasadas las 07:40 en el carril exclusivo del Corredor Sur Oriental, detalló la entidad en un comunicado. No se registran personas heridas o afectadas en este siniestro.

El carril exclusivo del Corredor se cerró en ambos sentidos, mientras se apagaban las llamas y se retiraba el vehículo siniestrado. Las autoridades investigan las causas de este incendio.

Para atender la emergencia, se coordinó la atención con la Agencia Metropolitana de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos de Quito.