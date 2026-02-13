Cierre vial y alto tráfico por siniestro en la av. Simón Bolívar la tarde de este viernes 13

Siniestro de tránsito en el sector de La Lucha de Los Pobres en el sur de Quito

La tarde de este viernes 13 de febrero se registró un siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar, sector Lucha de Los Pobres en el sur de Quito.

Personal del Cuerpo de Bomberos de la ciudad atendió la emergencia que involucró a un vehículo liviano y una motocicleta.

Los automotores habrían colisionado, según información preliminar de los agentes que atendieron la emergencia.

Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron una atención prehospitalaria a una persona afectada por el siniestro.

Por su parte la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señaló que dos carriles se encuentran cerrados en el sentido sur-norte.

Por la emergencia se presenta congestión vehicular alta en la zona.

Se solicita a la ciudadanía que circula por el lugar hacerlo con precaución y respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.