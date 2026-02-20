Dos personas resultaron afectadas por choque entre un bus y una moto en Carapungo
El siniestro de tránsito se registró en la calle Luis Baccari y Geovanny Calles, sector Carapungo. La vía se encuentra habilitada al tránsito.
20 feb 2026 - 10:05
Dos personas resultaron afectadas por el choque de un bus y una motocicleta, en las calles Luis Baccari y Geovanny Calles, sector Carapungo, la mañana de este viernes 20 de febrero del 2026.
Para la atención de este percance vial, desde el ECU 911 se gestionó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos de Quito, Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito.
Las personas heridas recibieron atención médica en el sitio y luego fueron trasladadas a una casa de salud para recibir atención especializada.
La vía permaneció completamente cerrada al tránsito vehicular por un lapso de dos horas aproximadamente, mientras se atendía la emergencia.
