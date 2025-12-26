Cierre vial en la avenida Simón Bolívar y autopista General Rumiñahui por choque múltiple

Un choque en la avenida Simón Bolívar y autopista General Rumiñahui ocasionó cierre vial.

Un choque ocasionó el cierre parcial de la avenida Simón Bolívar y autopista General Rumiñahui la tarde de este viernes 26 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el Sistema Integrado de Seguridad ECU911, el percance se registró a las 14:17 y ocasionó un cierre parcial de la avenida Simón Bolívar en sentido norte - sur.

Un choque múltiple se registró entre tres vehículos sobre la avenida Simón Bolívar. Sin embargo, las autoridades informaron que no se registraron personas heridas.

Uno de los vehículos quedó a un lado de la vía mientras una vía acudió para remolcarlo.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudió al lugar para gestionar la movilidad en la zona. La circulación está habilitada de manera parcial hasta las 16:15.

Mientras tanto, largas filas de vehículos se registraron en esa vía, por lo que las autoridades recomendaron circular con precaución.