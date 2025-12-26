Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ambiente

Autoridades decomisaron 480 kilos de flora silvestre durante diciembre en Ecuador

La campaña “No arranques la piel de los bosques” dejó más de 480 kilos de musgo y otras especies retenidas por extracción. 

Las autoridades decomisaron más de 480 kilos de musgo en el país.

Cortesía MAE

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

26 dic 2025 - 14:11

Unirse a Whatsapp

La campaña “No arranques la piel de los bosques” dejó más de 482 kilos de musgobromelias y briofitas que eran extraídos y comercializados de forma ilegal en distintos puntos del país.

Durante la temporada navideña las autoridades realizaron operativos simultáneos en plazas, mercados, ferias y parques a escala nacional. Las acciones se enfocaron especialmente en combatir la venta informal de flora silvestre, indicó el Ministerio de Ambiente y Energía.  

De la flora incautada, una parte podrá ser reintroducida a su hábitat natural tras una evaluación técnica. Sin embargo, más de 300 fundas no podrán ser restituidas debido a que el musgo fue pintado para simular material plástico, una práctica que impide su recuperación y afecta de forma irreversible a este recurso natural.

Las cifras acumuladas reflejan que la extracción ilegal persiste. Entre 2021 y 2024, las autoridades retuvieron 1.055,44 kilogramos de musgo, briofitas, líquenes y bromelias destinados al comercio informal. 

Especialistas advierten que el musgo y otras plantas similares cumplen funciones clave en los ecosistemas. No se trata de elementos decorativos: ayudan a regular el recurso hídrico, capturan agua de la neblina, protegen el suelo frente a la erosión y sirven de refugio para diversas especies de fauna. Su extracción indiscriminada afecta especialmente a los bosques de zonas altas y frágiles.

La normativa ambiental ecuatoriana prohíbe la extracción, transporte, comercialización y compra de vida silvestre. Estas infracciones pueden derivar en penas de prisión de uno a tres años, además de multas que pueden llegar hasta los 92 000 dólares, según la gravedad del caso. 

