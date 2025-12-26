Autoridades decomisaron 480 kilos de flora silvestre durante diciembre en Ecuador

Las autoridades decomisaron más de 480 kilos de musgo en el país.

La campaña “No arranques la piel de los bosques” dejó más de 482 kilos de musgo, bromelias y briofitas que eran extraídos y comercializados de forma ilegal en distintos puntos del país.

Durante la temporada navideña las autoridades realizaron operativos simultáneos en plazas, mercados, ferias y parques a escala nacional. Las acciones se enfocaron especialmente en combatir la venta informal de flora silvestre, indicó el Ministerio de Ambiente y Energía.

De la flora incautada, una parte podrá ser reintroducida a su hábitat natural tras una evaluación técnica. Sin embargo, más de 300 fundas no podrán ser restituidas debido a que el musgo fue pintado para simular material plástico, una práctica que impide su recuperación y afecta de forma irreversible a este recurso natural.

Las cifras acumuladas reflejan que la extracción ilegal persiste. Entre 2021 y 2024, las autoridades retuvieron 1.055,44 kilogramos de musgo, briofitas, líquenes y bromelias destinados al comercio informal.

Especialistas advierten que el musgo y otras plantas similares cumplen funciones clave en los ecosistemas. No se trata de elementos decorativos: ayudan a regular el recurso hídrico, capturan agua de la neblina, protegen el suelo frente a la erosión y sirven de refugio para diversas especies de fauna. Su extracción indiscriminada afecta especialmente a los bosques de zonas altas y frágiles.

La normativa ambiental ecuatoriana prohíbe la extracción, transporte, comercialización y compra de vida silvestre. Estas infracciones pueden derivar en penas de prisión de uno a tres años, además de multas que pueden llegar hasta los 92 000 dólares, según la gravedad del caso.