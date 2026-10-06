Un peatón falleció tras ser atropellado por un bus en La Florida, al norte de Quito
Una personas fue atropellada en un carril exclusivo de transporte público en el norte de la capital. El conductor fue detenido y le hicieron una prueba de alcholemia que dio negativo.
Una peatón falleció tras ser atropellado por un bus en un carril exclusivo en La Florida, al norte de Quito la mañana de este 6 de octubre de 2026.
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Actualizado:
06 oct 2026 - 12:10
Un trágico accidente se registró la mañana de este martes 6 de octubre de 2026, en el sector La Florida, al norte de Quito.
De acuedo con el reporte preliminar de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), un peatón pedió la vida tras ser atropellado por un bus en un carril exclusivo de transporte público.
El siniestro se registró a la altura de la av. De la Prensa y la calle De la Florida, a las 08:53 de la mañana.
Conductor fue detenido
De acuerdo con las autoridades de tránsito, el coductor del bus permaneció en el sitio y fue sometido a prueba de alcohotest, la cual dio resultado negativo.
Tras el accidente, personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), Medicina Legal y unidades de socorro acudieron al lugar para acordonar la escena y realizar el levantamiento del cadáver.
Debido a las diligencias, la AMT dispuso el cierre temporal del carril exclusivo en sentido norte-sur.
Cifras en Quito
El accidente incrementa la preocupante estadística de siniestros de tránsito en Quito.
Según la AMT, entre el 1 de enero y 5 de mayo de 2026 se han registrado:
- 2 960 accidente de tránsito
- 1 849 personas lesionadas
- 219 víctimamoratles
Las autoridades de tránsito reiteran el llamado a los peatones y conductores a respetar los límites de velocidad.
Asimismo, los espacios exclusivos de circulación para evitar nuevos hechos lamentables.
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