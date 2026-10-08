Avioneta cayó en el sector de Milchichig, en Cuenca
El siniestro ocurrió al mediodía de este jueves 8 de octubre. Equipos de rescate atienden la emergencia.
Una avioneta cayó en el Aeropuerto Mariscal La Mar, en Cuenca.
EMOV EP Cuenca
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Actualizado:
08 oct 2026 - 12:54
Una avioneta ligera cayó en el Aeropuerto Mariscal La Mar, en el sector de Milchichig, al norte de Cuenca. La emergencia ocurrió al mediodía de este jueves 8 de octubre de 2026.
Según información preliminar, el siniestro ocurrió cuando la avioneta, que transportaba valores, iba a despegar con destino a la ciudad de Guayaquil.
Se conoció que dos personas viajaban en la aeronave. Hasta las 13:00 no existía un informe oficial del estado de salud de los afectados.
El ECU 911 informó que personal del Cuerpo de Bomberos Cuenca y Policía Nacional acudieron al sitio para atender la emergencia.
Desde la Empresa Pública de Movilidad (EPM) se informó el cierre vial en la bajada de Milchichig y Hurtado de Mendoza, y en la av. España y bajada de Milchichig.
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