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Ecuador

Avioneta cayó en el sector de Milchichig, en Cuenca

El siniestro ocurrió al mediodía de este jueves 8 de octubre. Equipos de rescate atienden la emergencia. 

Una avioneta cayó en el Aeropuerto Mariscal La Mar, en Cuenca.

EMOV EP Cuenca

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

08 oct 2026 - 12:54

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Una avioneta ligera cayó en el Aeropuerto Mariscal La Mar, en el sector de Milchichig, al norte de Cuenca. La emergencia ocurrió al mediodía de este jueves 8 de octubre de 2026. 

Según información preliminar, el siniestro ocurrió cuando la avioneta, que transportaba valores, iba a despegar con destino a la ciudad de Guayaquil

Se conoció que dos personas viajaban en la aeronave. Hasta las 13:00 no existía un informe oficial del estado de salud de los afectados. 

El ECU 911 informó que personal del Cuerpo de Bomberos Cuenca y Policía Nacional acudieron al sitio para atender la emergencia. 

Desde la Empresa Pública de Movilidad (EPM) se informó el cierre vial en la bajada de Milchichig y Hurtado de Mendoza, y en la av. España y bajada de Milchichig. 

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