Avioneta cayó en el sector de Milchichig, en Cuenca

Una avioneta cayó en el Aeropuerto Mariscal La Mar, en Cuenca.

Una avioneta ligera cayó en el Aeropuerto Mariscal La Mar, en el sector de Milchichig, al norte de Cuenca. La emergencia ocurrió al mediodía de este jueves 8 de octubre de 2026.

Según información preliminar, el siniestro ocurrió cuando la avioneta, que transportaba valores, iba a despegar con destino a la ciudad de Guayaquil.

Se conoció que dos personas viajaban en la aeronave. Hasta las 13:00 no existía un informe oficial del estado de salud de los afectados.

El ECU 911 informó que personal del Cuerpo de Bomberos Cuenca y Policía Nacional acudieron al sitio para atender la emergencia.

Desde la Empresa Pública de Movilidad (EPM) se informó el cierre vial en la bajada de Milchichig y Hurtado de Mendoza, y en la av. España y bajada de Milchichig.