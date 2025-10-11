¡Tragedia en Guayas! Choque múltiple deja cuatro fallecidos en la vía a Tres Postes-Yaguachi

Un aparatoso choque entre tres vehículos dejó un saldo mortal en Guayas.

Un aparatoso choque entre un automóvil, una furgoneta y un camión se registró en la vía Tres Postes - Yaguachi, en la provincia de Guayas, este sábado 11 de octubre de 2025.

Producto del choque múltiple, cuatro personas fallecieron y otras tres resultaron heridas y fueron trasladadas a casas de salud de Guayaquil para recibir atención especializada.

El siniestro fue reportado al Servicio Integrado de Seguridad ECU911 alrededor de las 06:30. Al sitio se movilizaron equipos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y personal de Concegua.

La furgoneta blanca quedó aplastada debajo del camión en medio de la vía. Los equipos de emergencia encontraron a cuatro personas sin signos vitales en el sitio.

Las autoridades investigan las causas del siniestro ocurrido luego de lluvias en la zona que se extendieron por varias horas.

La vía quedó parcialmente cerrada por alrededor de tres horas mientras se realizaba el levantamiento de los cadáveres y el posterior remolque de los vehículos involucrados.