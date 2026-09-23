Cierre de un carril en la av. Simón Bolívar por siniestro de tránsito

Un siniestro de tránsito, reportado la madruga de este miércoles 23 de septiembre de 2026, provocó el cierre de un carril en la av. Simón Bolívar, en el sector de Gualo, en el norte de Quito.

Según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la restricción vehicular se aplica en el carril izquierdo de la av. Simón Bolívar, en sentido norte-sur.

El ECU 911 detalló que se trató del choque entre un bus de transporte escolar y un vehículo liviano. No existen personas heridas.

Debido al impacto, el bus peridó uno de sus neumáticos, mientras que el vehículo liviano fue afectado en el costado delantero izquierdo.

Además, se reportó otro siniestro en el mismo lugar, se trató del impacto entre un bus de transporte público y un automóvil.

Autoridades atienden la emergencia para gestionar el tránsito vehicular y determinar las causas y responsabilidades del siniestro.