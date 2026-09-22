Quito: cierre en la av. Galo Plaza Lasso por choque que deja un fallecido

Una persona falleció en un siniestro de tránsito ocurrido en la av. Galo Plaza Lasso, en el norte de Quito.

Una persona falleció y otra resultó herida tras un siniestro de tránsito registrado la mañana de este martes 22 de septiembre en el norte de Quito.

Según el reporte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), se trató de un choque entre una motocicleta y un taxi. Ocurrió en la av. Galo Plaza Lasso y Eucaliptos.

Debido al siniestro, la AMT informó el cierre de un carril sobre la av. Galo Plaza Lasso, en el giro hacia los Eucaliptos.

Testigos contaron que el taxi circulaba por el carril central de la av. Galo Plaza, en sentido sur-norte, mientras que el motociclista conducía por el carril lateral. Según las versiones, el vehículo habría realizado una mala maniobra ocasionando el siniestro de tránsito.

Las autoridades confirmaron que, lamentablemente, el motociclista falleció, se trataba de un joven guardia de seguridad.

Personal de Medicina Legal llegó al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue de la ciudad. En tanto que personal de salud atendió a la persona que resultó herida.

Las investigaciones determinarán las causas y responsables de este trágico hecho. La prueba de alcohotest realizada al conductor del taxi salió negativa.

Según cifras de la AMT, de enero a agosto de 2026 se han registrado 753 siniestros que han involucrado motocicletas. De estos, 704 resultaron lesionados y 80 fallecidos.

Y de enero a septiembre de 2026, en todo el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se han registrado 2.753 siniestros, de los cuales, 1.710 resultaoron lesionado y 191 fallecidos.