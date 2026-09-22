Choque entre dos camiones y un automóvil deja un fallecido en Cayambe

Un choque entre dos camiones y un automóvil en la Panamericana Norte, en Cayambe, dejó una persona fallecida y cuatro heridas.

Un siniestro de tránsito entre dos camiones y un automóvil se registró este martes en la avenida Panamericana Norte, sector Cajas, en Cayambe, informó el ECU 911.

La emergencia fue reportada a través de la línea única 911, por lo que desde el Centro Zonal 2-9 se coordinó el despliegue de varias instituciones de primera respuesta.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de Cayambe, Bomberos de Pedro Moncayo y Panavial para atender a las personas involucradas y asegurar la zona.

Un choque entre dos camiones y un automóvil en Cayambe, dejó una persona fallecida y cuatro heridas. ECU 911 Un choque entre dos camiones y un automóvil en Cayambe, dejó una persona fallecida y cuatro heridas. ECU 911

Una persona falleció

De acuerdo con el reporte de las instituciones que atendieron la emergencia, una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas tras el choque.

Hasta el momento no se han informado oficialmente las identidades de las víctimas ni el estado de salud actualizado de las personas heridas.

Tampoco se han determinado públicamente las causas del accidente.

Las autoridades permanecieron en el sitio para realizar los procedimientos correspondientes y gestionar la circulación vehicular en este tramo de la Panamericana Norte.