Cierre vial en el centro de Quito por choque entre dos buses de transporte urbano; hay heridos

Dos buses de transporte urbano chocaron en el centro de Quito la tarde de este miércoles 18 de enero del 2026. El siniestro dejó más de una decena de afectados, según un reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos.

"13 pacientes resultaron afectados, están siendo atendidos por nuestros paramédicos y otras instituciones de primera respuesta", detalló la entidad.

La alerta ingresó Servicio Integrado de Emergencia ECU 911 a las 16:45. Según las autoridades se trató de un choque por alcance entre las dos unidades. La circulación vehicular sobre la calle Manuel Larrea en sentido norte - sur está cerrada completamente.

Para la atención de esta emergencia se gestionó la movilización de recursos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), Cruz Roja Ecuatoriana (CRE), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y Policía Nacional, entidades que brindaron atención oportuna en el sitio.

Las personas afectadas reciben atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente serán trasladadas a diferentes casas de salud para una valoración más especializada, detalló el ECU 911.