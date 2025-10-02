Trolebús normaliza su ruta tras cierre vial en Chimbacalle por presencia de manifestantes
Un grupo de manifestantes bloqueó la avenida Maldonado y Sena, a la altura de la parada del Trole de La Recoleta, este jueves 2 de octubre.
Por manifestaciones se registró un cierre en la av. Maldonado y Sena, a la altura de la parada del Trole de La Recoleta.
Actualizada:
02 oct 2025 - 18:47
El servicio de Trolebús en Quito retomó su operación casi dos horas después de que modificara su ruta, la tarde de este jueves 2 de octubre del 2025, debido a un bloqueo vial en el sector de Chimbacalle, en el sur de la capital.
Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), se produjo un cierre vial en la avenida Maldonado y Sena, a la altura de la parada La Recoleta, por una manifestación social contra la eliminación del subsidio al diésel.
En una imagen se evidenció la presencia de los manifestantes a lo ancho de la vía, incluso había personas dentro del carril exclusivo del Trolebús.
Ante este hecho, la Empresa de Pasajeros de Quito hizo cambios en las rutas, a las 16:40:
- Sentido sur–norte: El servicio funcionó únicamente entre Quitumbe y El Recreo.
- Sentido norte–sur: Las unidades llegaban hasta Santo Domingo y desde ahí retornaban hacia El Labrador.
Sin embargo, a las 18:10, la entidad municipal informó que el Corredor Trolebús retomó su ruta normal. Y la ruta alimentadora Tola - San Roque también ya fue habilitada.
