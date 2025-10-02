Trolebús normaliza su ruta tras cierre vial en Chimbacalle por presencia de manifestantes

Por manifestaciones se registró un cierre en la av. Maldonado y Sena, a la altura de la parada del Trole de La Recoleta.

El servicio de Trolebús en Quito retomó su operación casi dos horas después de que modificara su ruta, la tarde de este jueves 2 de octubre del 2025, debido a un bloqueo vial en el sector de Chimbacalle, en el sur de la capital.

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), se produjo un cierre vial en la avenida Maldonado y Sena, a la altura de la parada La Recoleta, por una manifestación social contra la eliminación del subsidio al diésel.

En una imagen se evidenció la presencia de los manifestantes a lo ancho de la vía, incluso había personas dentro del carril exclusivo del Trolebús.

Ante este hecho, la Empresa de Pasajeros de Quito hizo cambios en las rutas, a las 16:40:

Sentido sur–norte : El servicio funcionó únicamente entre Quitumbe y El Recreo .

: El servicio funcionó únicamente entre . Sentido norte–sur: Las unidades llegaban hasta Santo Domingo y desde ahí retornaban hacia El Labrador.

Sin embargo, a las 18:10, la entidad municipal informó que el Corredor Trolebús retomó su ruta normal. Y la ruta alimentadora Tola - San Roque también ya fue habilitada.