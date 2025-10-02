La Conaie ratifica la continuidad del paro nacional y pide acciones conjuntas de resistencia

El Consejo ampliado de la Conaie resolvió la tarde de este jueves 2 de octubre ratificar la continuidad del paro nacional "como expresión legítima de los pueblos y nacionalidades frente a un gobierno autoritario", dijo su presidente Marlon Vargas.

En su intervención también dijo que la organización se mantiene en la exigencia de los puntos de su "agenda de lucha".

Entre ellos están la derogatoria del Decreto 126, la defensa de la tierra y los territorios, rechazo al extractivismo, fortalecimiento de la salud y la educación pública, reducción del IVA del 15 al 12 por ciento, respeto a los derechos colectivos y garantías plenas para el ejercicio del derecho a la resistencia, verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y la familia del compañero Efraín Fuérez.

La Conaie también decidió organizar asambleas territoriales en todas las provincias y comunidades para preparar y consolidar la campaña nacional por el NO a la Asamblea Constituyente y consulta popular.

Marlon Vargas llamó a coordinar acciones conjuntas de resistencia y solidaridad con comunidades, barrios, organizaciones sociales y otros actores de la sociedad civil.

También entre las resoluciones están establecer un corredor humanitario en los puntos de resistencia que garantice el paso seguro de medicinas, insumos médicos y ambulancias hacia hospitales y centros de salud, reafirmando que nuestra lucha es por la vida y la dignidad y nunca contra el pueblo.