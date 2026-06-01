Cierre vial en la Ruta Viva por el choque de dos vehículos livianos

Dos vehículos colisionaron en la av. Ruta Viva, en el nororiente de Quito,

Dos vehículos colisionaron en la av. Ruta Viva la mañana de este lunes 1 de junio de 2026, informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

El siniestro de tránsito se registró en el kilómetro 3, en el sector de Cumbayá. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT)reportó el cierre del carril izquierdo de la vía en sentido norte-sur.

Personal de la AMT, Policía Nacional y de los organismos de emergencia acudieron al sitio para gestionar el tránsito. No se registran personas afectadas por este siniestro de tránsito.