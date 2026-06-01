Ataque armado en un local comercial deja un muerto en el norte de Quito

Un violento ataque armado dejó un fallecido en un local comercial en el norte de Quito

Un violento ataque armado dejó una persona fallecida la tarde del domingo 31 de mayo del 2026 en el sector de El Inca, en el norte de Quito.

Se conoce que hombres armados ingresaron a un local de Tuti, ubicado en el Inca, oara llevarse el dinero del local.

La persona fallecida sería uno de los empleados del local. Según información preliminar, hombres armados ingresaron al local y exigieron a los trabajadores la entrega del dinero de la caja fuerte.

Durante el atraco, los sospechosos habrían agredido físicamente a los empleados y posteriormente realizaron varios disparos.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y buscan identificar a los responsables.