Así puede recuperar los objetos perdidos en el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito

Los objetos perdidos se pueden recuperar en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

El ajetreo en el aeropuerto puede hacer que los pasajeros olviden alguna de sus pertenencias. Recuperarlas es posible y no es un proceso complicado.

Los objetos perdidos u olvidados en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito pueden recuperarse de manera sencilla a través de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios (EPMSA).

Lo primero que deben hacer los pasajeros es reportar inmediatamente la pérdida de una de sus pertenencias. Entre más pronto se haga el trámite, más pronto se podrá recuperar el objeto.

El pasajero debe contactarse con la oficina de objetos olvidados para verificar si se han localizado su pertenencia. Puede comunicarse a través de la línea (02) 395 4200, extensión 2118, o al correo electrónico objetos.olvidados@aeropuertoquito.gob.ec.

Este es el proceso que debe seguir:

Reportar el objeto perdido.

Detallar las características del objeto perdido.

Indicar el posible lugar del extravío y la fecha del suceso.

Si se verifican los datos y se encuentra el objeto, el propietario puede retirarlo de manera presencial o a través de un tercero.

Estos son los pasos que debe seguir para retirarlo:

Presentar la copia del documento de identidad o pasaporte del propietario.

Presentar la copia del documento de identidad o pasaporte del propietario.
Pase de abordar que coincida con la fecha de la pérdida.

En caso de que lo retire otra persona, una carta de autorización firmada manualmente con los documentos mencionados anteriormente.

Los objetos recuperados permanecerán en bodega por un periodo máximo de un año, según la administración del aeropuerto. Si no se reclaman las pertenencias estas pasan a una subasta pública.